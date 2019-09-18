В Сургуте до конца недели будут идти дожди. Тепла уже не обещают

Всю следующую неделю из Сургута будет планомерно уходить тепло: столбик термометра в дневное время постепенно опустится с +12 до +6 градусов Цельсия.

Похолодание придет не одно, а вместе с дождями: судя по прогнозам синоптиков, немного ясного неба выпадет только на субботу, 21 сентября. Все остальные дни стоит носить с собой зонтик.

Первый снег будет пробиваться в следующую среду, 25 сентября. А вот заморозков пока ждать не стоит: по ночам температура все-таки не будет опускаться ниже 1 градуса выше нуля.

Напоминаем, что в сургутские дома с 17 сентября начали подавать тепло.