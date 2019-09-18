Дума Сургута осталась недовольна сразу двумя программами по развитию городской инфраструктуры и отправила их на доработку

Сургутская дума не приняла проекты модернизации коммунальной и дорожной инфраструктур города. Причина в том, что депутаты комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию не получили от докладчиков ответы на возникшие вопросы и отправили программы на доработку.

Проекты по развитию городской инфраструктуры разрабатывали две иногородние организации по заказу сургутского департамента архитектуры и градостроительства. Питерская ООО «Янэнерго» представила депутатам свои идеи разгрузки трафика и оптимизации движения общественного транспорта. В свою очередь тюменская ООО «Сибпрофконсалт» разрабатывала способы модернизации тепло- и энергосетей, канализации, а также мусорных полигонов.

Для разгрузки потока автотранспорта питерский институт предложил создать новые дороги и развязки: соединить Югорский тракт с улицей Геологической, построить объездную дорогу за ТЦ «Сити Молл» до поселка Белый Яр, расширить Нефтеюганское шоссе, а также провести автодорогу через парк на Сайме. Помимо этого, была высказана идея о необходимости создания отдельных полос для общественного транспорта, чтобы он двигался быстрее. Докладчик не смог ответить, как именно эти решения помогут разрешить первоочередные дорожные проблемы Сургута: постоянные заторы на Нефтеюганском шоссе и на въездах в город. На это указал депутат Владимир Болотов: «Как продолжение улицы Геологической до Югорского тракта поможет с пробками на Тюменском тракте? По каким критериям вы выставляли приоритеты?». Также дума выразила опасение, что выделение отдельных полос для автобусов может сильно загрузить сургутский трафик, особенно на проспекте Ленина.

Второй докладчик, представляющий организацию из Тюмени, предложил расширить коммунальные сети за два миллиарда рублей, из которых 290 миллионов нужно выделить из муниципального бюджета. Составители программы считают, что Сургуту необходимы новые трансформаторные станции и котельные, одну из которых нужно возвести на ГРЭС. Заместитель председателя комитета Богдан Гужва спросил, как реализация проекта отразится на сумме коммунальных платежей для населения и застройщиков при подключении к сетям, но докладчик не смог ответить на этот вопрос.Также депутаты выразили сомнение в необходимости программы, так как Сургут не испытывает нехватки ни в тепле, ни в электричестве. Докладчик этого не отрицал.

В итоге, городская дума отложила вопросы до следующего собрания. Заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко порекомендовал организациям учесть замечания депутатов и доработать проекты.