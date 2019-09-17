​В Сургуте произошло ДТП: Нива и Тойота на полной скорости врезались друг в друга

В Сургуте накануне вечером столкнулось два автомобиля. Водитель Нивы двигался со стороны речпорта и не уступил дорогу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Щепеткина.

«68-летний водитель, управляющий машиной Лада Нива при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Camry за рулем которой был 29-летний мужчина. В связи с этим, произошло столкновение машин. Пострадавших нет», – сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.

Однако столкновение оказалось достаточно сильным. Очевидцы вызвали ГИБДД и скорую, но участники отказались медицинской помощи. Аварию оформили по европротоколу.