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​Регоператор по вывозу мусора пытается изменить график работы спецтехники в Сургуте, чтобы избежать гибели детей

Региональный оператор по вывозу мусора в регионе «Югра-Экология» направил письма своим подрядчикам в Сургуте и районе с просьбой изменить график работы спецтехники на территориях, прилегающих к школам и детским садам. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас в городе вывоз мусора производят с 7.00. Администрация Сургута провела переговоры с оператором «Югра-Экология», который начал работать в городе с 1 июля текущего года — чиновники призвали специалистов начинать сбор отходов с 9.00, как это делали раньше управляющие компании. Предложение мэрии связано с прошлогодней трагедией, когда на улице Энергетиков мусоровоз сбил первоклассника насмерть.

«Сургут один из самых густонаселенных городов округа, в котором работает 13 контрагентов-транспортировщиков, у каждого ежедневно выходит на работу несколько десятков машин. Нужно найти золотую середину, чтобы измененный график не помешал выполнить первоочередную задачу — своевременный вывоз коммунальных отходов», — пояснили сотрудники окружного регоператора.

Напомним, в феврале 2018 года в районе школы №18 в Сургуте восьмилетний мальчик погиб под колесами мусоровоза. В связи с трагедией график уборки отходов изменился — управляющие компании стали вывозить ТКО с 9.00.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 302, комментариев: 0


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