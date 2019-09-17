​В Сургуте откроется офис посольства Киргизии

В Сургуте появится офис посольства Киргизии. Такое решение было принято на встрече исполняющего обязанности главы администрации Алесксея Жердева с послом Киргизии в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.

«В Сургуте зарегистрировано две с половиной тысячи ваших соотечественников. Наш город многонациональный, в нем проживают представители 124 национальностей», – обратился к киргизкой стороне Алексей Жердев.

По данным посольства Киргизии, в России проживает миллион двести тысяч граждан республики, только половина из них имеет российские паспорта. Большая часть из них приезжает на заработки, благодаря чему повышает уровень дохода в своей стране.

Иностранное посольство планирует открыть офис, в котором будут вести работу по консульским вопросам: выдаче паспортов, справок, свидетельств, оказывать правовую помощь своим гражданам, а также развивать социально-гуманитарные и культурные отношения с Россией.

Помимо этого, на встрече обсудили вопросы сотрудничества стран в сфере туризма и высшего образования.

«После визита президента РФ Владимира Владимировича Путина в Киргизию в марте текущего года наши отношения с Россией получили новый импульс. У нас высокий уровень отношений по вопросам безопасности. Сейчас мы наращиваем экономическое сотрудничество. Все это должно базироваться на межрегиональном сотрудничестве», – отметил дипломатический представитель Киргизии.