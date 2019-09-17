​В Сургуте перекроют Югорский тракт 21 сентября

В Сургуте 21 сентября перекроют часть Югорского тракта. В этот день с 09.00 до 15.00 движение автомобилей будет ограничено на участке дороги от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки по Югорскому тракту. Перекрытие пройдет по одной полосе движения со стороны стадиона «Спортивное ядро».

Как пояснили сотрудники департамента городского хозяйства администрации Сургута, эти меры связаны с проведением легкоатлетического забега «Кросс Нации-2019» во всероссийский день бега.