​В Сургуте пройдет концерт органной музыки

В Римско-католическом приходе святого Иосифа Труженика в Сургуте пройдет концерт «Шедевры органной музыки». 29 сентября в 16.00 выступит солистка Томской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Блажевич с программой. Мероприятие состоится в храме, расположенном по адресу проспект Набережный, 19/1.

Горожан просят предварительно бронировать места по номеру телефона: +7(822)775-45-81. Концерт будет бесплатным для всех желающих, однако существует рекомендуемая сумма пожертвования — 300 рублей.