В Сургуте девушка выпала с восьмого этажа и выжила. Поначалу даже отказывалась от помощи медиков

В Сургуте ночью на улице Университетская, 31, из окна восьмого этажа выпала девушка. В результате падения она получила перелом руки и позвоночника. Об этом сообщили местные жители на портале «К-Информ».

После падения девушка осталась жива и, более того, находилась в сознании. Как отмечают очевидцы инцидента, сургутянка вела себя неадекватно. Она выкрикивала нецензурные слова в адрес всех проходящих людей, а также в адрес полицейских и врачей скорой помощи, которые пытались оказать помощь.

«Пострадавшая девушка 1999 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи сургутянка сначала отказалась, однако потом, согласилась на обследование в Сургутской клинической травматологической больнице», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в УМВД по г. Сургут.

Отметим, что в Сургуте за этот год это уже пятый случай падения из окна. Последнее подобное происшествие было в августе, когда на улице Югорский тракт, 1, приехавший из другого города мужчина выпал из окна и разбился насмерть.