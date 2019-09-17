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Первой компанией в Сургуте, перешедшей на четырехдневную рабочую неделю, может стать «дочка» Сургутнефтегаза

Компания «Сургутмебель», учредителем которой является Сургутнефтегаз, может попасть под тестовое введение четырехдневной рабочей недели. Это следует из данных, приведенных правительством России. Как пишут «Известия», вскоре в Минтруде пройдет совещание, где обсудят тестирование четырехдневки на предприятиях, вошедших в нацпроект по повышению производительности труда.

В Югре соглашение о вступлении в этот нацпроект подписали пять компаний. Одна из них – принадлежащая Сургутнефтегазу «Сургутмебель», еще одна – АО «Югорский лесопромышленный холдинг», контролируется правительством Югры, и оставшиеся три – частные компании, оказывающие услуги нефтяникам: «Урай НПО-Сервис», «РАДОП» и «МегионНефтеРемСервис».

Правительство России планирует тест четырехдневки на многих предприятиях в стране, чтобы иметь достаточную выборку эффективности. Если говорить о компаниях, входящих в нацпроект о повышении производительности труда, то таковых всего 266 в 30 субъектах федерации. Конкретные параметры этого эксперимента пока неизвестны, все будет зависеть от совещания в министерстве труда.

Идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву. Пока она не находит отклика в сердцах работодателей: по данным HeadHunter, лишь 12 процентов опрошенных сервисом компаний реально обдумывают переход на четырехдневку, а 78 процентов против этой идеи. Опасаются нововведения и работники: они думают, что при сокращенной рабочей неделе у них упадет уровень зарплаты, и, возможно, придется работать четыре дня на одну компанию, и оставшиеся три – на другую, чтобы как-то выживать.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 830, комментариев: 4


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 14:08
Они и так работают по совковому образцу.
Gopnik
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Сегодня в 14:41
Хотят отменить декрет Большевиков о 8 часовом рабочем дне, который просчитан , чтобы человек не сгорал на работе. Сделают 10 часов .Чтобы больше работали ,, в деревянный макинтош и поехал,,.
Мудрец Gopnik
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Сегодня в 14:51
Только не забывайте, что рабочая неделя тогда была 6 рабочих дней, а не 5. Согласно этому же декрету Совета Народных Комиссаров.
Моби
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Сегодня в 15:01
лукавство же - платить будут за четыре дня, а количество табуреток требовать как раньше.

Производительность труда не так должна повышаться.

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