​В Сургуте общественник снял клип о том, как улицу Ленина чистят от рекламы

Сургутянин Антон Хралович выпустил минутный видеоролик, где показал демонтаж незаконных рекламных конструкций на улице Ленина. В съемках клипа также принял участие начальник контрольного управления администрации города Антон Казанцев — чиновник зачитал речитатив.

Напомним, сургутский активист снял ролик о рекламе, которая портит внешний облик центра города, в июле этого года. Клипом он хотел привлечь внимание сотрудников мэрии и горожан к этой проблеме. Тогда же Хралович запустил в соцсетях челлендж #итаксойдетсургут и призвал жителей делиться фотографиями мест, которые уродуют Сургут.