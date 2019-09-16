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​Новым советником главы Сургута стал бывший главный полицейский города

С сегодняшнего дня у главы Сургута Вадима Шувалова появился еще один советник. 16 сентября на эту должность назначили экс-руководителя городской полиции Владимира Бабушкина. Информации о том, что бывший првоохранитель стал чиновником, подтвердили в пресс-службе сургутской администрации.

«Он будет курировать вопросы общественной безопасности, осуществлять взаимодействие с силовыми структурами», — пояснили специалисты мэрии.

Напомним, Владимир Бабушкин исполнял обязанности главы УМВД Сургута с мая по июль 2019 года, после того как Александр Ерохов покинул пост. За это время в Сургуте произошло два громких скандала с участием сотрудников полиции. Первый в конце мая, когда сын Бабушкина подрался с «честным гаишником» Сергеем Ивановым. Примерно тогда же ряд сотрудников сургутской полиции пожаловались в СК и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на «палочную» систему в городской ГИБДД, что стало поводом для масштабной проверки.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 377, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:55
Какой скорострел. Наверное очень компетентен
Gopnik
не нравится
Сегодня в 20:29
Ну все теперь опять номера можно будет заклеивать....
sst
не нравится
Сегодня в 20:41
кругом чекисты....
Швондер
не нравится
Сегодня в 20:43
Видел 15 секунд в телеке. Если убрать Значить Какбы вот это - он молчал

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