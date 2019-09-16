В Сургуте предложили развивать общественные пространства в торговых центрах, потому что «зимой людям идти больше некуда»

В администрации Сургута накануне состоялась встреча журналистов с московскими архитекторами и заместителем главы города Владимиром Шмидтом. На ней руководитель практической лаборатории «МАРШ лаб» Московской архитектурной школы Филипп Якубчук высказал идею о том, что в крупных торговых центрах города нужны общественные пространства, парки или скверы, так как в холодные месяцы люди проводят в них большую часть свободного времени. Архитектор отметил, что это можно реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Идея приглянулась заместителю главы города. «Интересная идея, особенно если учитывать, что у нас шесть месяцев зима. Люди гуляют по торговым центрам, потому что идти особо некуда, когда на улице минус 40 градусов. Стоит подумать на эту тему, поискать людей, которые готовы вложить в это деньги», – сказал Владимир Шмидт.

Встреча проводилась под эгидой прошедшего конкурса хакатон «Города», для участия в котором в Сургут приехали архитекторы со всей страны.