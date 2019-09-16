​Опубликовано расписание игр сургутского баскетбольного клуба «Университет-Югра» в «Суперлиге-1»

Опубликовано расписание всех игр БК «Университет-Югра» в регулярном чемпионате «Суперлиги-1». Свои первые матчи сезона «студенты» сыграют на домашней площадке: 14 октября они примут «Уралмаш» (Екатербург / Верхняя Пышма), а 17 октября – «Темп» (Ревда). Кроме того, 6 октября «Университет-Югра» сыграет против «Купола» (Ижевск) в рамках Кубка России. Основной сезон будет идти до начала апреля 2020 года, после чего стартуют игры плей-офф.

В настоящий момент сургутская команда активно готовится к сезону. Недавно она пополнила свой состав двумя новыми бойцами: американцем Андрэ Уолкером и россиянином Артемом Писарчуком. Возглавляет «Университет» все тот же замечательный капитан Никола Лепоевич – лучший бомбардир «Суперлиги-1» по итогам сезона. Вскоре команда пройдет «обкатку» на турнирах в Химках и Ярославле.

Ниже публикуем расписание всех игр БК «Университет-Югра» на регулярный чемпионат:

06.10.2019. Кубок России. БК "Югра"(Сургут) - БК "Купол"(Ижевск)

14.10.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Уралмаш"(Екб/В.Пышма)

17.10.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Темп"(Ревда)

23.10.2019. БК "Химки-Подмосковье" - БК "Югра"(Сургут)

26.10.2019. БК МБА(Москва) - БК "Югра"(Сургут)

04.11.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Уфимец"

07.11.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Самара"

16.11.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Спартак-Приморье"(Владивосток)

19.11.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Восток-65"(Юж.-Сахалинск)

27.11.2019. БК "Буревестник"(Ярославль) - БК "Югра"(Сургут)

30.11.2019. БК "Спартак"(СПб) - БК "Югра"(Сургут)

08.12.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК "Купол"(Ижевск)

11.12.2019. БК "Югра"(Сургут) - БК ЦСКА-2

18.12.2019. БК "Руна"(Москва) - БК "Югра"(Сургут)

21.12.2019. БК "Урал"(Екб.) - БК "Югра"(Сургут)

10.01.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК "Новосибирск"

15.01.2020. БК "Уралмаш"(Екб./В.Пышма) - БК "Югра"(Сургут)

18.01.2020. БК "Темп"(Ревда) - БК "Югра"(Сургут)

26.01.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК "Химки-Подмосковье"

29.01.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК МБА(Москва)

06.02.2020. БК "Уфимец" - БК "Югра"(Сургут)

09.02.2020. БК "Самара" - БК "Югра"(Сургут)

20.02.2020. БК "Спартак-Приморье"(Владивосток) - БК "Югра"(Сургут)

23.02.2020. БК "Восток-65"(Юж.-Сахалинск) - БК "Югра"(Сургут)

04.03.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК "Спартак"(СПб)

07.03.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК "Буревестник"(Ярославль)

18.03.2020. БК "Купол"(Ижевск) - БК "Югра"(Сургут)

21.03.2020. БК ЦСКА-2 - БК "Югра"(Сургут)

28.03.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК "Руна"(Москва)

31.03.2020. БК "Югра"(Сургут) - БК "Урал"(Екб.)

04.04.2020. БК "Новосибирск" - БК "Югра"(Сургут)