В Сургуте двое старшеклассников сначала вымогали деньги у детей, а потом начали их грабить

В Сургуте возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали двое 16-летних подростков. Они вымогали у школьников и своих сверстников банковские карты и деньги, а также отбирали их сотовые телефоны. За эти действия они попали под уголовные статьи, а так как в России уголовная ответственность наступает с 14-ти лет, им грозят реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщает следственный комитет Югры.

По версии следствия, подозреваемые решили действовать вдвоем в прошлом месяце, и с началом учебного года стали в открытую отнимать у своих жертв имущество, угрожая им физической расправой.

По уголовному делу полиция проводит следствие, чтобы установить все обстоятельства преступлений.