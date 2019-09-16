Сургутская Центральная аптека переедет на улицу Мира и откроется до декабря

Центральная аптека в Сургуте переезжает на новое место. Прежнее помещение аптеки на проспекте Ленина, 39, закрылось в прошлом месяце, а открытие нового запланировано в ноябре этого года на улице Мира, 55. До этого момента сургутяне не смогут воспользоваться услугами единственного в городе рецептурно-производственного отдела, который изготавливал лекарственные препараты. Об этом сообщила генеральный директор ОАО «Центральная аптека» Оксана Мартынова депутатам комитета городской думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Причиной продажи прежнего помещения стала его убыточность. Оно было слишком большим – аптека разорялась на выплатах коммунальных платежей. Площадь прежнего помещения: 1423 квадратных метра, из которых около 500 метров было отведено торговому залу. Однако рецептурный отдел, ради которого и существует аптека, не требовал такого метража.

По распоряжению городской администрации в марте недвижимость продали на аукционе почти за 84 миллиона рублей в рассрочку на пять месяцев. В августе покупатель выплатил остаток суммы, и аптека закрылась. Новое помещение купили за 38 миллионов. Оно намного меньше, всего 352 квадратных метра, но этого хватит для размещения рецептурного отдела с торговым залом.

Вырученные деньги, помимо приобретения нового помещения, пошли на погашение всех задолженностей. Аптека выплатила задержанные зарплаты и более десяти миллионов долгов поставщикам медикаментов. Также был сокращен штат с 51 человека до 23.

К 30 сентября планируется завершить ремонт. Депутаты отметили, что более полутора месяцев будут идти процедуры для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а значит, аптека откроется только в ноябре. Народные избранники порекомендовали ОАО «Центральная аптека» начать продажу и производство лекарств в срок до 1 декабря.

Сохранить производство рецептурного отдела в прежнем объеме пока не вышло: некоторые из старых поставщиков пока не готовы работать с аптекой из-за ее недавних долгов.

Депутаты выразили недовольство тем, что рецептурный отдел не будет работать до начала эксплуатации нового помещения. Заместитель председателя комитета думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу Артем Кириленко отметил, что главная причина сохранения Центральной аптеки – ее рецептурный отдел: «Жители города должны быть обеспечены всеми лекарственными средствами. Нам говорилось, что старое помещение будет продано с условием, что аптека проработает еще пять месяцев до открытия нового, задержки не будет. Но в августе на старом месте аптека закрылась, а на новом еще не начала осуществлять деятельность». Также Артем Кириленко объяснил, почему помещения нельзя было сдавать в аренду: «Кроме просторного торгового зала там были катакомбы с длинными коридорами и маленькими комнатушками. Это было больше похоже на бункер, чем на помещение, которое можно сдавать в аренду».

Также дума поинтересовалась планами аптеки на будущее. Так, член комитета Ольга Леснова спросила у администрации и гендиректора аптеки, не станет ли предприятие убыточным еще раз? Депутат Владимир Болотов предложил рассмотреть финансовые планы Центральной аптеки на следующем собрании комитета.

Напомним, известия об убыточности Центральной аптеки появились более полугода назад. Для решения проблемы город решил продать помещение. Его купил частный предприниматель.