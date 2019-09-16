​«Сургутнефтегаз» занял второе место в рейтинге крупнейших частных компаний России

«Сургутнефтегаз» стал вторым в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Журнал оценил выручку фирмы за 2018 год в 1 трлн 867 млрд рублей. При этом лидер рейтинга — «Лукойл» — по доходу за прошлый год опережает «СНГ» более чем в четыре раза (8 трлн и 36 млрд рублей).

Также в десятке крупнейших предприятий находится X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») ,«Магнит» «Татнефть», «Новатэк», Evraz, «НЛМК», «Норильский никель», «Группа компаний Мегаполис».

«За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков», — поясняют составители рейтинга.