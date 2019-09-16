​В Сургуте эвакуировали посетителей торгового центра «Росич» из-за сообщений о бомбе

Накануне в Сургуте около 21:00 произошла экстренная эвакуация торгового центра «Росич». Об этом участники событий активно рассказывали в социальных сетях. Как сообщают очевидцы происшествия, к зданию сразу съехались экстренные службы, которые оцепили прилегающую территорию и начали обследовать здание. Сотрудников и посетителей ТЦ вывели на улицу. Как выяснилось позже, информация о минировании оказалась ложной.

Сотрудники ФСБ России в Сургуте не стали комментировать СИА-ПРЕСС произошедшее, направив в вышестоящие структуре в Тюмень. В ФСБ по Тюменской области на звонки редакции не ответили.

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Отметим, что за текущей год, в Сургуте подобные эвакуации проходили уже несколько раз. Последний случай был в июле, когда из-за очередного звонка о бомбе, был эвакуирован ТЦ «Агора».