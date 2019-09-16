​Ямальцу грозит 15 лет тюрьмы за попытку продать почти два килограмма наркотиков в Сургуте

В Сургуте 24-летнему жителю Нового Уренгоя грозит 15 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков. По версии следствия, мужчина приехал в Сургут на заработки. До июля 2019 года он приобретал у неизвестного лица растительные и синтетические наркотики и расфасовывал их для дальнейшего распространения.

«Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которыми из незаконного оборота изъято более 1,9 килограммов запрещенных веществ», – сообщает Прокуратура Югры.

На сегодняшний день дело передано в суд для рассмотрения по существу.