​Администрация Сургута пообещала ввести одностороннее движение во дворах на Энергетиков. Но только через два года

Администрация Сургута обязательно наведет порядок в дорожном движении возле Сургутского естественно-научного лицея во дворах на улице Энергетиков, но случится это не раньше, чем через два года. Об этом сообщил замначальника отдела по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков.

Местные жители пожаловались на портале «Твой Сургут» на хаос, творящийся на внутренних проездах улиц Энергетиков-Просвещения. «Каждое утро пробка, родители везут детей с разных направлений, в результате возникает столпотворение, все торопятся, но самое главное что школьники боятся переходить там дорогу, не все водители их пропускают. Может, не стоит ждать трагедии, а что-то предпринять?» – пишут сургутяне.

Городская власть хотела бы что-то предпринять, но пока не может – этот проезд (между лицеем и детсадом «Белоснежка») сейчас значится как бесхозяйный, и юридических оснований для администрации города что-то там делать нет, объясняет Байков. А для включения участка дороги в муниципальную собственность понадобится порядка двух лет.

«После принятия проезда в муниципальную собственность необходимость введения одностороннего движения и устройства искусственных неровностей будет рассмотрена на одном из заседанийрабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения», – резюмирует представитель администрации.