В Сургуте мусор вывозят, в то время как младшеклассники идут в школу. Горожане опасаются повторения смертельной трагедии

В Сургуте вновь обсуждают вывоз мусора. Теперь жители города высказывают опасения из-за графика работы спецтехники. Сургутяне жалуются на грузовики, которые приезжают за отходами ранним утром, в то время как школьники направляются на учебу. Родители беспокоятся за жизни своих детей в связи с прошлогодней трагедией, когда первоклассник погиб под колесами мусоровоза.

Судя по словам сотрудников местной администрации, жители города не зря бьют тревогу. «Ранее управляющие компании Сургута вывозили мусор с 9.00, чтобы исключить несчастные случаи на дорогах с участием детей. Сместить время удалось благодаря переговорам с участием главы города Вадима Шувалова. В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, полномочия по вывозу мусора перешли от управляющих организаций к региональному оператору «Югра-Экология». Регоператор осуществляет вывоз отходов, начиная с 7 утра. Мы прорабатываем вопрос по смещению времени на два часа, чтобы исключить вероятность несчастного случая», — пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе мэрии города.

Напомним, 6 февраля 2018 года на улице Энергетиков в Сургуте мусоровоз сбил насмерть первоклассника, направлявшегося в школу. В связи с трагедией график уборки отходов изменился — спецтехника стала вывозить ТКО с 9.00.