В Сургуте завершили граффити с пилотами-героями на фасаде здания

Самарские художники завершили огромное граффити, расположенное в Сургуте на фасаде дома по адресу улица Мира, 34А. Оформление, так называемого мурала, заняло у профессиональной команды из трех человек около недели. Рисунок посвящен пилотам «Уральских авиалиний», которые 15 августа 2019 года экстренно посадили самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле. На сургутском здании увековечили портреты командиров воздушного судна, Дамира Юсупова и Георгия Мургина, а также их знаменитую цитату: «идем правее, на Солнце, вдоль рядов кукурузы», сказанную во время эвакуации пассажиров ровно месяц назад. Стоит отметить, что оба пилота награждены званиями «Герои России».

Ранее сообщалось, что граффити создано при поддержке ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов в рамках акции «Портрет памяти». Финансирование объекта проводилось за счет частных компаний — фонд капремонта и администрация города не выделяла бюджет на эти цели.