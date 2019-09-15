Дольщикам в Сургуте начнут выдавать муниципальное жилье

До 18 сентября сургутские дольщики должны получить ключи от муниципальных квартир. Такое поручение губернатор Югры Наталья Комарова дала руководству городской администрации в ходе встречи, прошедшей накануне в Сургутской филармонии. Специалисты местной мэрии на данный момент опросили половину из вкладчиков долевого строительства, и, по словам чиновников, только 13 семей нуждаются в аренде жилья в домах социального назначения. Напомним, в Сургуте застройщики не сдали вовремя в эксплуатацию порядка 1600 квартир.

«Правительство автономного округа позволило использовать этот фонд для того, чтобы дольщики, которые пострадали, имели возможность меньше тратить денег на съем жилого помещения до тех пор, пока будет их жилье введено в эксплуатацию», — заявила Комарова.

Стоит отметить, эта тема поднималась и на последнем заседании комитета городской думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. Сургутские депутаты рекомендовали выдать в аренду муниципальное жилье только социально-незащищенным вкладчикам. При этом, окончательное решение о предоставлении квадратных метров горожанам будет принимать местная администрации индивидуально по каждой семье.

Добавим, проблемы с долевым строительством в Сургуте начались более года назад. Тогда частные компании сорвали сроки сдачи квартир вкладчикам. В мае 2019 года к решению конфликта подключилось окружное правительство. Сейчас конкретные решения по дострою приняты по 10 домам из 14.