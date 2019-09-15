Пьяный водитель в Сургуте попал в аварию и пытался скрыться, но уснул

В субботу, 14 сентября, утром водитель внедорожника в Сургуте попал в ДТП, а после пытался скрыться с места аварии. По сообщениям очевидцев, автомобилист снес забор. Свидетели происшествия вызвали полицию. Правоохранители обнаружили нарушителя спящим во дворе дома, расположенного на улице Захарова, 14.

Факт ДТП подтвердили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры, пояснив, что мужчина находился за рулем нетрезвым. «Водителя оформили по статье 12.8 КОАП, управление транспортным средством в состоянии опьянения», — отметили специалисты окружной полиции.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения водительских прав, а также штраф до 30 тысяч рублей.