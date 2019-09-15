На трассе Сургут — Лянтор автобус со спортсменами съехал в кювет

В субботу, 14 сентября, вечером на 41 километре автодороги Сургут — Лянтор произошло ДТП. Группа спортсменов Центра туризма, культуры и спорта Нефтеюганска ехала на автобусе с Сабантуя в Лянтор. Водитель 1960 года рождения не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в кювет. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили специалисты пресс-службы югорской полиции.

«В салоне автобуса находилось 25 пассажиров, все они совершеннолетние. В результате ДТП никто не пострадал», — пояснили сотрудники УМВД округа.