​В урбанистическом хакатоне в Сургуте победил проект амфитеатра на месте старой насосной станции у СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа

Преобразовать территорию вокруг старой насосной станции у СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа предложили выпускники Московского архитектурного института имени Нечаева – они стали победителями сургутского урбанистического хакатона. «Перекресток бульвара Свободы и проспекта Ленина – участок с довольно интенсивным движением. В пешей доступности находится Дворец торжеств, а также Сургутский государственный университет. В этом районе мало мест, где можно укрыться от непогоды или просто отдохнуть. Здесь гуляют дети, студенты, рабочие. Жителям необходимо пространство для самореализации», – рассказали по этому поводу авторы проекта.

Они предложили превратить старую насосную станцию в амфитеатр, где будут проходить мероприятия, показы фильмов, а также просто общение горожан. Где-то рядом должен заодно расположиться общественный туалет. В качестве награды этот проект администрация Сургута реализует в 2020 году.

Второе место в прошедшем хакатоне заняла идея благоустройства сквера Речников на Черном мысу – чтобы эта территория стала местом притяжения горожан и туристов.