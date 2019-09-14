Соцсети переполошились от новости про жестокое убийство двух девочек в Сургуте. Это оказалось не так

Жители Сургута в соцсетях обсуждают новость о том, что этой ночью в городе в лесополосе якобы были зарублены две девочки.

О совершенном "убийстве" сообщил паблик "К-Информ", отметив, что звонившая "сообщила жуткие подробности увиденного ею этой ночью. Она поведала, что мужчина в серой олимпийке с капюшоном завел двух девочек 7-9 лет, они были с игрушками и смеялись, а потом он начал рубить их обоих".

Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Сургута, звонившая горожанка была невменяема: что она употребила - алкоголь или наркотики - выясняется. Однако лесополосу возле Дзержинского, 8А, стражи правопорядка все же обследовали, но никаких следов убийства, естественно, не нашли.