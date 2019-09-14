В Сургуте пройдет музыкальный диктант

В Сургуте 20 октября во второй раз пройдет Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант».

Как отмечают организаторы, участникам предложат десять диктантов разной сложности и с разным количеством голосов. Это позволит сургутянам проверить музыкальный слух и уровень музыкальной грамотности. При желании участники могут отказаться от оценивания, а также принять участие анонимно.

Кстати, для тех, кто хочет хорошо подготовиться к написанию диктантов, на центральных площадках городов профессиональные педагоги проведут бесплатные подготовительные занятия.

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