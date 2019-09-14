Сургутяне могут бесплатно пройти обучение основам предпринимательства

В Сургуте 28 сентября стартует бесплатный образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности».

Как отмечают организаторы, обучение позволит повысить знания сургутян в практических вопросах ведения бизнеса, протестировать свою бизнес-идею, а также узнать о мерах поддержки бизнеса в городе.

Образовательная программа рассчитана на 48 часов (28, 29 сентября, 5, 6, 12 и 13 октября). По итогам курса каждый участник разработает «реальный» бизнес-план для своего проекта. Тренерами и экспертами являются высококвалифицированные специалисты федерального уровня, а также представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дополнительную информацию можно посмотреть по ссылке.

Запись на обучение проводится по телефонам 8-922-435-06-05 и 8-912-819-65-69