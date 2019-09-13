Дольщикам в Сургуте дадут в аренду муниципальное жилье. Но не всем

Сургутская администрация хочет предоставить жилье социального и коммерческого найма дольщикам, не получившим вовремя свои квартиры. Эта категория горожан сможет жить в муниципальных домах, пока строительство их квадратных метров не будет завершено. Однако это решение касается не всех, а лишь социально-незащищенных. Об этом рассказала начальник сургутского управления учета и распределения жилья Алла Шевченко в сообщении комитету городской думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Город хочет сделать новую льготную категорию граждан — «Обманутые дольщики». Им будут предоставлены жилые помещения (шесть квадратных метров на человека) на условиях коммерческого или социального найма — решение будет вынесено индивидуально для каждой семьи. В эту категорию войдут две группы дольщиков:

Те, кто продали единственное жилье, чтобы принять участие в долевом строительстве, и теперь вынужденные жить в съемной квартире и/или выплачивающие ипотеку. Многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, которые тоже выплачивают ипотеку.

Городская администрация выделила эти группы в ходе анкетирования пострадавших от долевого строительства. Пока что удалось опросить 800 участников, то есть половину всех дольщиков в Сургуте. В первую группу попали две семьи, во вторую 11, по четырем семьям решение о включении в льготную категорию рассматривается.

Проблема в том, что на жилье по найму претендуют и другие люди, они стоят в очереди. А новой льготной категории, составленной из проблемных дольщиков, хотят выдать квартиры вне этой очереди. Такое решение обеспокоило депутатов, так как это может ущемить имеющихся «очередников».

Так, заместитель комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Дмитрий Пахотин считает, что нужно разработать механизмы, которые защитят людей, претендующих на квартиры по найму: «После того, как людям дадут первое жилье, обращения многократно вырастут. Нужны механизмы, чтобы исключить ущемление очередников из других групп. На мой взгляд, логично было бы создать временные рамки, ограничивающие действие постановления. Ведь количество дольщиков может вырасти, они попадут в очередь, и так до бесконечности. Это может быть бесконтрольный процесс».

Депутат Алексей Кучин попросил городскую администрацию не держать «очередников» в неведении: «Мое пожелание – прозрачность, чтобы всем участникам очередности было ясно, почему людям выдано жилье. Чтобы не было ощущения, что кто-то злоупотребляет механизмом».

Отметим, окончательное решение по этому вопросу будет принято 20 сентября на заседании городской думы.

Сургутская администрация планирует создать из дольщиков льготную категорию по требованию губернатора Югры. Будут ли сами дольщики удовлетворены таким решением – неизвестно. Ио их расчетам, жить в некоторых квартирах коммерческого найма все равно невыгодно.