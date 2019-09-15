​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?

Родители сургутских школьников обеспокоены — в образовательных учреждениях педагоги собирают персональные данные. По словам горожан, в основном школы запрашивают копии паспортов. Родители переживают о законности действий учителей.

Сообщения о сборе личных документов СИА-ПРЕСС подтвердили сразу несколько источников. «На последнем собрании мы оставляли паспортные данные — свои и детей. Также подписывали согласия на обработку. Классный руководитель объяснила, что это необходимо для участия в олимпиадах», — отметила мама двух учеников школы 32 в Сургуте. Кроме того, родитель школьницы из ОУ №9 пояснила, что она еще год назад предоставила документы. «Учитель говорила, что это для электронного дневника», — дополнила мама школьницы.

В городском департаменте образования редакции сообщили, что действия педагогов правомерны, и эта практика используется для регистрации детей в электронном дневнике. «В школах города Сургута идет работа по уточнению и внесению данных вновь прибывших детей с согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. В целях оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в общеобразовательных учреждениях функционирует информационно-аналитическая система АВЕРС», — заявила замдиректора департамента образования Анна Хотмирова.

Юрист также отметил, что, собирая паспортные данные, сотрудники школ не нарушают закон. «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам установлено, что прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя ребенка при предъявлении паспорта.В заявлении указываются фамилия, имя, отчество ребенка и его родителей, дата и место рождения ребенка, адрес места жительства ребенка и его родителей, контактные телефоны родителей ребенка. Дополнительно предоставляется свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном учреждении на время обучения ребенка, —пояснил адвокат Вадим Лыков. — Родители детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. Требование школой от родителей предоставить избыточное количество персональных данных, которые не связаны с оказанием образовательной услуги, видится необоснованным».