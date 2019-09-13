​В Сургуте ОМОНовцы помогли матери погибшего в Чечне солдата

Сотрудники сургутского ОМОНа «Стерх» помогли матери рядового Евгения Григорьева, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике. Бойцы установили забор на даче у Татьяны Григорьевой.

Женщина обратилась лично к начальнику управления Росгвардии Югры полковнику Евгению Федоткину с просьбой решить бытовую проблему. Четыре дня бойцы в свободное время демонтировали старый и возводили новый забор.

«Под патронажем территориального органа Росгвардии находится более 30 семей защитников Отечества, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Забота о них всегда была и будет священным долгом ныне живущих военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии», – заявил Федоткин.

Отметим, рядовой Евгений Григорьев проходил срочную службу в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Его перевели в состав батальона быстрого реагирования в Чечню, где спустя полгода молодой человек погиб в возрасте 21 год. 24 января 2000 года в уличных боях в промышленной зоне города Грозного он получил смертельное ранение.