​На Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошло ДТП. Пострадали два ребенка

Сегодня, 13 августа, на Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошло ДТП. «По предварительным данным, столкнулись три машины, движущиеся в одном направлении. Пострадали двое детей возрастом четыре года и десять лет», — сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД Сургута. Дети были госпитализированы с места происшествия.

Известно, что водитель «ВАЗ 2112» столкнулся при перестроении с автомобиль «Киа», после чего иномарка врезалась во впереди стоящий внедорожник «Хонда».

По сообщениям очевидцев, в связи с аварией на Нефтеюганском шоссе образовалась автомобильная пробка.