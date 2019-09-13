​В Сургуте врачи спасли мужчину от смерти из-за разрыва артерии

Врачи Окружного кардиологического диспансера в Сургуте спасли мужчину, поступившего в тяжелом состоянии. У пациента обнаружили разрыв аневризмы брюшного отдела аорты, иначе говоря, повреждение артерии, в результате которого мужчина стал терять кровь. Пациента доставила бригада скорой помощи с острой и резкой болью в животе. Специалисты провели УЗИ, поставили диагноз и приступили к срочной операции, которая длилась несколько часов. Врачи заменили участок пораженной артерии на искусственный протез. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.

«Спровоцировать разрыв аорты может все, что угодно: занятие спортом, подъем тяжестей, травмы, резкий скачок давления, — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением №2, руководивший операцией, Дмитрий Ковальчук. — Данный диагноз — не приговор в случае, когда он был вовремя диагностирован специалистами. Плановые операции проходят успешно. Экстренных вмешательств благодаря скрининговым программам становится все меньше. Но они случаются».