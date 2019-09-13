У двух больниц в Сургуте появятся новые парковки до конца года

На территории двух медицинских учреждений в Сургуте появятся новые парковки до конца этого года: у детской поликлиника №5 на улице Островского, 15, а также у городской клинической больницы №4 на улице Губкина, 1. В очереди находятся еще девять парковок у других медучреждений. Об этом сообщила городская администрация депутатам на заседании комитета думы по социальной политике.

Также заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин рассказал о возникших проблемах при реконструкции парковки у Сургутской окружной клинической больницы на улице Энергетиков, 14. Строительству автостоянки у больницы мешают магазины на перекрестке улиц Энгельса и Энергетиков. Администрация предложила собственникам участков продать землю муниципалитету, но владельцы магазинов оказались не заинтересованы в предложенной сумме. У них есть время на ответ до 11 ноября, и, если администрация получит отказ, она подаст на правообладателей в суд, чтобы принудить их согласиться с выкупной стоимостью. Пока город не получит во владение эту землю, создать парковку не получится.

Также власти города рассматривали возможность передачи парковок в муниципальное владение, чтобы за ними ухаживал город, а не больницы. Это снизило бы расходы медучреждений. Однако реализовать эту инициативу не удалось: как выяснилось, нельзя поделить земельный участок, который относится к окружной структуре, без потери парковочных мест.

Председатель комитета думы по социальной политике Максим Слепов подчеркнул, что вопрос реконструкции и строительства парковок у городских медучреждений стоит на постоянном контроле комитета: «В течение следующих года-двух депутаты совместно с администрацией Сургута будут совместно решать проблему, рассматривать варианты и решения».