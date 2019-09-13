​В Сургуте неизвестные живодёры вспороли брюхо собаке и бросили её недалеко от церкви

В Сургуте сегодня утром, местные жители на улице Мелик-Карамова, 74, заметили лежащую собаку без признаков жизни на траве около пешеходного перехода, ведущего к храму Преображения. По словам очевидцев, у животного было вскрыто брюхо.

Прохожие позвонили в службу отлова бездомных животных, но по приезду бригады, собаки уже не было. «В 9 утра выезжала бригада, но трупа животного уже не было. Сотрудниками службы была обнаружена только кровь собаки», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в компании по отлову безнадзорных животных.

В управляющей компании, которая занимается данным районом, заявили о том, что к ним никто не обращался по данному инциденту.

Еще одной службой, которая могла убрать животное стала «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Специалистам поступил вызов о произошедшем, однако прибывшие на место сотрудники не обнажили труп. Предположительно, собаку могли забрать и похоронить неравнодушные местные жители. Такие случаи уже бывали в Сургуте.

Отметим, что на данный момент неизвестно, кто убил животное.