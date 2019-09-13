​В Сургуте байкеры избивали членов своего клуба, вламывались к ним в дома и забирали вещи

В полицию Сургута поступило несколько сообщений о разбоях совершенных группой байкеров. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городского УМВД. По словам полицейских, одного сургутянина преступники избили и заставили передать им автомобиль, а ко второму вломились в дом и, угрожая ножом, украли бытовую и компьютерную технику, а также личные вещи.

«Как пояснил заявитель, некоторое время назад он вступил в один из байкерских клубов Сургута, но с некоторыми негласными правилами сообщества он был не согласен, а вскоре несколько его активных членов начали создавать различные ситуации, вынуждая мужчину выйти из клуба, — пояснили правоохранители. — Далее, используя выход из клуба как предлог, они поместили заявителя в один из гаражей ГСК «Жигули», где насильно удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль «Тойота» стоимостью порядка 280 тысяч рублей. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть свое имущество, и когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию».









Полицейские установили и задержали подозреваемых — двадцатипятилетнего менеджера одного из магазинов города и его тридцатилетнего подельника. Однако незадолго после в отделение обратился еще один пострадавший от разбоя байкеров.

«Мужчина сообщил, что в начале мая ночью к нему в квартиру ворвались неизвестные, нанесли ему побои, и с применения насилия, опасного для жизни и здоровья, под угрозой ножа похитили у него имущество (бытовую и компьютерную технику, вещи) на сумму 85 тысяч рублей. Мужчина рассказал полицейским о своем членстве в клубе мотоциклистов и о сложившейся ситуации в связи с его выходом из сообщества», — пояснили сотрудники УМВД Сургута.

В ходе расследования полиция установила, что к преступлениям были причастны еще трое байкеров. Двое оказали сопротивление при задержании, а последний даже попытался скрыться, но правохранители установили его местонахождение спустя два дня.

«В ходе расследования уголовного дела при проведении обыска помещения клуба сотрудники полиции обнаружили и изъяли различное оружие: охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра», — также отметили специалисты.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Они обвиняются в ряде уголовных преступлений, среди которых разбой, незаконное изготовление оружия, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. За преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.