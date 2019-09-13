​В Сургуте выходца Таджикистана посадили за незаконное пересечение границы

В Сургуте гражданина Таджикистана осудили за незаконный въезд на территорию РФ. Следствием установлено, что осенью 2015 год суд запретил мужчине въезжать в пределы РФ в течении пяти лет, но это ограничение он нарушил.

«Однако, сменив свои имя и фамилию, в январе 2016 года он вновь прибыл в Российскую Федерацию, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Иностранному гражданину было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.