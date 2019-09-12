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​В Сургутском районе увеличились расходы на социальную политику

В Сургутском районе объем средств, направленных на расходы в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной политики вырос на 252,5 миллиона рублей. Также увеличился бюджет на приобретение жилья для переселения из аварийных домов на 978 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Сургусткого района Андрей Трубецкой в рамках празднования столетия финансовой системы в муниципалитете. Кроме того, он отметил достижения экономистов и вручил благодарственные письма лучшим работникам департамента финансов и экономики администрации Сургутского района.

«Благодаря системной работе экономистов Сургутский район занимает лидирующие позиции в Югре среди муниципальных образований, заявляет о себе на федеральном уровне. Три года подряд является призером конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», который проводит журнал «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации», – сообщил Андрей Трубецкой.

В целом, за последние пять лет бюджет района увеличился на 1,67 млрд рублей. Случилось это в том числе благодаря увеличению поступлений из окружной казны.

«Ключевыми требованиями главы Сургутского района Андрея Трубецкого при расходовании муниципальных средств являются бережливость и максимальная отдача. Экономисты администрации Сургутского района постоянно работают над снижением неэффективных затрат и укреплением финансовой дисциплины», – поделилась директор департамента финансов Светлана Ерошкина.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 207, комментариев: 0


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