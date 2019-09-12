В Сургуте управляющая компания за свои средства благоустроила двор на ул. Бажова

Управляющая компания ДЕЗ ЦЖР нынешним летом благоустроила дворовую территорию трех домов по улице Бажова, не привлекая для этого деньги из городского бюджета. Результаты работы коммунальщики на днях торжественно презентовали жителям.

Ежегодно проводит УК ДЕЗ ЦЖР проводит конкурс на самый красивый двор среди своих подразделений.

«Наша управляющая компания уже несколько лет проводит конкурс среди эксплуатирующих организаций на самую благоустроенную территорию. Все работы выполняются своими силами с привлечением неравнодушных жителей и полностью производятся за счет средств управляющей компании», — рассказал главный инженер УК ДЕЗ ЦЖР Булат Исламов.

Одним из лучших стал двор на ул. Бажова, расположенный между домами №№10, 12, 14. Благодаря сотрудникам РЭУ-2 и неравнодушным жителям здесь были посажены цветы, установлены вазоны, заменены лавочки и урны. Эти элементы радуют глаз не только самим жителям, но и гостям.

Как рассказали жители, решение благоустроить общий двор было принято на собрании жильцов трех домов. Нашлись желающие, готовые помочь сотрудникам УК в реновации. Например, благодаря цветоводам-любителям здесь появились яркие цветники.

В Сургуте продолжают благоустраивать придомовые дворы и детские площадки. Муниципальная программа не может обеспечить финансирование сразу всех дворов, поэтому жители и УК пользуются собственными возможностями.