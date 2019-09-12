​В Югре сломался детектор лжи, на котором проверяли чиновников

Детектор лжи, на котором проверяли сотрудников администрации Сургутского района, сломался. Об этом журналистам рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он уточнил, что аппарат находится на гарантии и будет починен в ближайшее время. «У нас в планах купить второй полиграф», — также отметил глава.

Трубецкой заявил, что проверку проходят только специалисты, изъявившие желание. «Это дело сугубо добровольное, мы никого не принуждаем, — пояснил руководитель районной администрации. — Результаты разные. Самое главное, что я и кадровая служба их видим. По результатам тестирования на полиграфе невозможно уволить, и мы никаких мер воздействия к сотруднику не применяем. Но есть такое понятие — кто предупрежден, тот вооружен».

Глава муниципалитета не уточнил какие именно вопросы задают сотрудникам во время проверки, однако отметил, что личная жизнь подчиненных его не интересует. «Как говорится, только бизнес ничего личного», — дополнил Трубецкой.

По замечаниям самих чиновников, среди заданных на детекторе лжи вопросов —были ли проблемы с законом, алкоголем или наркотиками. Напомним, тестирования на полиграфе начались в администрации Сургутского района в этом году.