Для строительства спорткомплекса возле школы №12 Сургут будет искать деньги в округе

Сургутская администрация будет искать возможности включения планируемого быстровозводимого спорткомплекса для школы №12 в одну из государственных программ Югры для получения дополнительного финансирования. Такое решение приняли депутаты комитета по социальной политике городской думы. Также дума предложила городской администрации найти концессионера, который будет готов построить этот объект.

Город запланировал почти 140 миллионов рублей для возведения спорткомплекса. Об этом депутатам сообщил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Также он рассказал о сложностях с поиском инвестора.

Дело в том, что город уже потратил деньги из бюджета на создание проектного плана спорткомплекса. Проект готов, он прошел экспертизу, и осталось только начать строительство. Однако по концессионному договору застройщик имеет право отказаться от утвержденного плана и разработать свой. В этом случае, концессионер может построить спорткомплекс не для нужд конкретной школы, а для общего пользования, что затруднит его использование для проведения уроков физкультуры. Учитывая это, город должен найти такого концессионера, который будет готов строить объект по уже имеющемуся проекту.

На заседании депутаты подняли вопрос о целесообразности этого строительства:

«Если посмотреть, в каком состоянии находится материально-техническая база для проведения урока физкультуры, то можно увидеть, что в 12-й школе все достаточно благополучно, — заявил заместитель председателя комитета думы по социальной политике Сергей Макеев. — Тем временем, в 15-й школе нет никакой возможности заниматься на улице, а в 5-й школе просто пустырь, территорию подготовили для строительства и бросили. Так почему приоритет оказан именно школе 12?»

Администрация города обосновала необходимость строительства тем, что в районе упомянутых проблемных школ есть спорткомплексы, которые хоть и не относятся к общеобразовательным учреждениям, но в теории в них можно проводить уроки физкультуры, заключив договор. В то же время, в районе школы №12 нет никаких спортивных объектов.

Председатель комитета по социальной политике Максим Слепов предложил решить проблемы со спортзалами проблемных школ в ближайшем будущем: «Городской администрации нужно подготовить развернутую информацию по всем объектам образования и спорта, которые планируются реконструировать». Однако сейчас следует закончить уже начатую инициативу.

Напомним, в июле на портале siapress.ru разгорелся спор о том, нужен ли школе 12 быстровозводимый спортивный комплекс. Дискутировали депутат социального комитета Дмитрий Нечепуренко и руководитель «Русского радио» Елена Гончарова. Часть жителей микрорайона считают, что комплекс нужен, а другие выступают против строительства.