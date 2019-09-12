​В голосовании за скверы в Сургуте скоро появится новый проект

В Сургуте весь сентябрь проводится рейтинговое голосование за общественные пространства — горожане выбирают сквер (или парк), который сургутская администрация обустроит в 2020 году. Сейчас на выбор представлены четыре объекта, но 13 сентября в список войдет новый проект-участник. Это будет победитель хакатона — конкурса архитекторов со всей страны, проходящего сейчас в Сургуте. Об этом сообщил замглавы города Влалимир Шмидт.

В хакатоне принимают участие 21 выпускник вузов по направлениям архитектуры, урбанистики и дизайна. Они поделились на семь команд, каждая из которых представит свой проект благоустройства одной из пяти локаций Сургута. Если проект-победитель хакатона не выиграет голосование, он все равно будет реализован, но позже, в порядке очереди.

Напомним, в рейтинговом голосовании на выбор скверов сургутяне могут как голосовать онлайн до 20 сентября, так и прийти в один из семи пунктов работы с населением 30 сентября. Если в голосовании примут участие менее 20 тысяч человек, город не получит окружное финансирование, и стройка будет идти медленнее, так как деньги на нее пойдут только из муниципального бюджета.