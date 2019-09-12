Управляющим Сургутским отделением Сбербанка назначен Александр Солоп. Ранее он работал управляющим Ханты-Мансийским отделением. На новую должность Александр перешел в рамках программы ротации руководителей высшего звена.

Свою карьеру в Сбербанке Александр начал в 2007 году с должности руководителя дополнительного офиса в г. Белоярском. С 2013 года возглавлял Нижневартовское, а с 2015 года - Ханты-Мансийское отделение. Под его руководством Ханты-Мансийским отделением были реализованы первые в стране сделки по финансированию концессионных соглашений в сфере образования.

– За время работы в банке Александр проявил себя как опытный и целеустремленный руководитель. Перед ним стоит важная задача по усилению позиций Сбербанка в Югре. Желаю успехов и дальнейшего профессионального развития в нашем банке, – прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Своими приоритетными задачами Александр Солоп считает развитие экосистемы Сбербанка для достижения качественно нового уровня сервиса как для физических лиц, так и для бизнеса и построение прочных партнерских отношений с органами власти региона.

Александр Солоп родился в 1981 году в городе Ворошиловграде (Украина). Получил высшее экономическое образование в Харьковском государственном университете. В 2014 году окончил LondonBusinessSchoolпо специальности «Финансы и менеджмент в банковской сфере». Женат, воспитывает дочь.