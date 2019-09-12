​В Сургуте сгорел четвертый деревянный дом за месяц. Специалисты думают, что это был поджог

В Сургуте накануне вечером на улице Мелик-Карамова сгорел деревянный дом. В социальных сетях люди пишут о том, что это здание нежилое, однако, как выяснилось, это не так: в нем было две квартиры, в одной из которых жили люди.

«По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Сейчас отдел дознания изучает все повреждения, а также опрашивает свидетелей. В ходе происшествия никто не пострадал», — отметили представители МЧС по г. Сургуту.

Возгорание произошло в нежилой части дома, в районе оконной рамы. По прибытии сотрудников пожарно-спасательной службы огонь уже был ликвидирован.

Отметим, что за последний месяц, это уже четвертое возгорание деревянных сооружений. Так, в начале августа, в Сургуте за ночь произошло два пожара, а в конце того же месяца на улице Нагорная, 22, сгорел одноэтажный частный дом.