​Двух жителей Сургута могут посадить на 15 лет за попытку продажи наркотиков

Двух сургутян могут посадить на 15 лет за попытку продажи наркотиков.

Злоумышленники через интернет приобрели запрещённые наркотические средства растительного происхождения и пытались их продать. Часть наркотиков мужчины расфасовали и разместили в семи «тайниках-закладках».

«Довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 116 грамм запрещенного вещества», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Уголовное дело передано в суд.