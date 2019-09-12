​В Сургуте движение по участку дороги 30 лет Победы – Маяковского откроется только в ноябре

В Сургуте движение по участку дороги на пересечении улиц 30 лет Победы и Маяковского откроется только в ноябре (сейчас участок закрыт из-за строительства дороги от Маяковского к улице Университетской). Такую информацию опубликовала администрация города на портале «Твой Сургут» в ответе на вопрос горожан. Ранее власти сообщали, что работы планируется завершить к осени.

«Ориентировочный срок окончания строительных работ и открытие движения на указанном перекрестке – ноябрь 2019. Приносим извинения за временные неудобства!», — было отмечено в ответе.

Подобные вопросы от сургутян можно встретить и в социальных сетях. Многих волнует насколько нынешние погодные условия в городе могут навредить качеству уложенного асфальта на новой дороге, и не придется ли еще раз переносить сроки ее строительства.