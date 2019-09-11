​Сургут попал в топ-20 самых безопасных городов России

Сургут занял 17 место в рейтинге самых безопасных городов, набрав 7,6 балла.

Исследование проводилось аналитиками Domofond, которые просили респондентов оценить по десятибалльной системе утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток», где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

На четвертой позиции рейтинга зафиксировался Ханты-Мансийск (8,1 балла), а на 18 месте Нижневартовск (7,5 балла). В свою очередь Нефтеюганск отстал от городов-соседей и занял лишь 37 строчку (7,2 балла).

Лидирующую позицию занял город Ейск (Краснодарский край), набрав 8,6 балла. Аутсайдером в списке стал Волгоград (5,9 балла).