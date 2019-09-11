​В Сургуте сотрудники полиции сожгли 17 килограммов наркотиков

В Сургуте сотрудники полиции ликвидировали 17 килограммов наркотических средств и около 3,5 тысяч препаратов аптечной продукции, изъятых за незаконное использование.
Продукцию уничтожили в специальной печи, под присмотром комиссии. Таким образом утилизировали синтетические наркотики, некоторые предметы оборудования из нарколаборатории и прекурсоры, а также другие медицинские препараты продажа которых строго контролируется государством.
«Эти наркотические вещества являлись вещественными доказательствами по 96 уголовным делам, по которым уже имеются судебные решения», – сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
С начала года в Сургуте сотрудниками полиции было изъято 32 килограмма наркотических и психотропных веществ. За незаконный оборот наркотиков возбуждено 523 уголовных дела и уже осуждено 180 человек.
Комфортная среда в Сургуте. Часть 3-я. Югорский эксперт Сергей Полукеев // ONLINE 12 сентября в 11.00