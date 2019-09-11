​Администрация Сургута высказалась против взимания 1% за оплату ЖКХ

Администрация Сургута высказалась против взимания дополнительно 1 процента за оплату коммунальных услуг компанией РКЦ ЖКУ. Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Сергей Алексеев. Также чиновник отметил, что действия рассчетно-кассового центра законны, однако из-за подобных сборов «в городе растет социальная напряженность».

«Мы провели встречу с представителями РКЦ ЖКУ. Вопрос будет решаться — администрация выступает против, — пояснил Алексеев. — Мы проверили законодательство, нарушений во введении 1% нет. Это только договоренности между администрацией и структурами, которые обслуживают город».

Также он заявил, что администрация будет настаивать отменить «вознаграждением за услуги по приему жилищно-коммунальных платежей». Итоги встречи сотрудников мэрии и РКЦ — еще не известны, но специалисты надеются на положительный исход диалога.

«Сегодня нет законных оснований запретить взимание одного процента. Законодательство подтверждает, что частная структура может взимать этот процент. Но есть перспектива — муниципальный РКЦ, где процент не берется. Администрация однозначно будет рекомендовать управляющим компаниям перейти на обслуживание в муниципальную структуру, чтобы на население не ложилась дополнительная финансовая нагрузка», — заверил Алексеев.

Кроме того, замдиректора ДГХ пояснил, что комиссия не коснется тех УК, которые уже обслуживаются в муниципальном кассовом центре, среди них «Севрвис-3», «Гравитон», «Тепловик», «Возрождение» и некоторые другие.

Отметим, сейчас сургутяне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии можно в трех местах: на улице Федорова, 5/3, улице 30 лет Победы, 17, а также в гипермаркете «Лента» на Тюменском тракте, 2. При этом все в городе работает порядка 30 касс.

Важный момент, который отметил чиновник — у администрации нет возможности заставить РКЦ ЖКХ убрать «вознаграждение» или навязать УК переход в муниципальный кассовый центр. «Мы можем только дать рекомендацию», — отметил Алексеев.