​Блогер Илья Варламов выпустил шоу «БДСМ» с главой Сургута

Блогер и урбанист Илья Варламов выпустил видео «Прогулка с мэром Сургута. Все беды России в одном городе» на своем YouTube-канале. Ролик был снят совместно с Вадимом Шуваловым в апреле этого года. Видео — это новая серия второго сезона шоу «БДСМ» («Большая дорога с мэром»). В рамках проекта Варламов проходит по случайному маршруту с главой и обсуждает городские проблемы.

«Разбитые дороги во дворах, опасные пешеходные переходы, бесконечная грязь и лужи — смотришь на это и хочешь поскорее пересесть на автомобиль. Так город становится несправедливым: он подстраивается под автомобилистов, забывая о пешеходах. В Сургуте большие проблемы с архитектурой, и символ этой проблемы — вокзал. Еще одна большая проблема города — отсутствие самоидентификации, весь Сургут выглядит, как большой спальный район», — описывает ролик урбанист.

Напомним, Варламов посетил город в апреле 2019 года и высказался на тему того, что у Сургута может не быть будущего. С этим мнением резко не согласился глава города, а также несколько жителей, опубликовавших свои мнения на портале siapress.ru. В итоге Варламов ответил на критику в свой адрес, и конфликт продолжился.